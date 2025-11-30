Stop classi pollaio caccia agli spazi In arrivo nuove aule per le scuole

Nuove aule in arrivo alla succursale del liceo Agnoletti e alla scuola media Garibaldi. Grazie a un protocollo d’intesa stipulato fra la Città Metropolitana e il Comune di Campi su proposta del consigliere metropolitano Nicola Armentano "con l’obiettivo - spiega Armentano - di ottimizzare l’uso degli spazi e rispondere alle esigenze di crescita e diversificazione dell’ offerta formativa ". Il progetto prevede la ristrutturazione dell’auditorium esistente per creare nuove aule e la costruzione di una nuova sala polivalente per attività didattiche ed extra-didattiche: il primo intervento mira a sfruttare al meglio gli spazi già costruiti, ottimizzando la disponibilità di aree senza necessitare di costruzioni ex novo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stop classi pollaio, caccia agli spazi. In arrivo nuove aule per le scuole

Contenuti che potrebbero interessarti

Giornata internazionale contro la violenza di genere. Gli studenti delle classi 5 primaria celebrano le donne con uno stop motion sulla gentilezza Solo educando alla gentilezza, al rispetto della dignità di tutti sarà possibile sconfiggere la violenza di genere Atte - facebook.com Vai su Facebook

Stop classi pollaio, caccia agli spazi. In arrivo nuove aule per le scuole - Grazie a un protocollo d’intesa stipulato fra la Città Metropolitana e il Comune di Campi su proposta del consig ... Segnala msn.com

“Stop alle classi pollaio: non più di 20 per aula” Avs lancia la proposta di legge - Alleanza Verdi Sinistra (AVS) ha dato il via a una mobilitazione nazionale per sostenere la sua Proposta di Legge di Iniziativa Popolare sulla Scuola, ... Come scrive piacenzasera.it

Stop alle classi pollaio, Fratoianni (Avs): “In meno di 2 mesi già raccolte la metà delle firme necessarie per proposta di legge popolare per ridurre numero studenti in ... - Alleanza Verdi e Sinistra ha raggiunto la metà delle firme necessarie per la proposta di legge di iniziativa popolare che punta a ridurre il numero di alunni per classe e bloccare gli accorpamenti sco ... Da orizzontescuola.it