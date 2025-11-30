Stop classi pollaio caccia agli spazi In arrivo nuove aule per le scuole

Nuove aule in arrivo alla succursale del liceo Agnoletti e alla scuola media Garibaldi. Grazie a un protocollo d’intesa stipulato fra la Città Metropolitana e il Comune di Campi su proposta del consigliere metropolitano Nicola Armentano "con l’obiettivo - spiega Armentano - di ottimizzare l’uso degli spazi e rispondere alle esigenze di crescita e diversificazione dell’ offerta formativa ". Il progetto prevede la ristrutturazione dell’auditorium esistente per creare nuove aule e la costruzione di una nuova sala polivalente per attività didattiche ed extra-didattiche: il primo intervento mira a sfruttare al meglio gli spazi già costruiti, ottimizzando la disponibilità di aree senza necessitare di costruzioni ex novo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

