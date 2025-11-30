Stipendi in Italia l’aumento necessario per pareggiare il costo della vita

Negli ultimi mesi si parla spesso di inflazione in calo e di prezzi finalmente più stabili. Ma quando si passa dalle dichiarazioni alle cifre, la domanda che tutti si pongono è: gli stipendi stanno davvero tenendo il ritmo dell’ aumento del costo della vita, oppure continuiamo lentamente a perdere potere d’acquisto? Per capirlo, basta guardare ai numeri ufficiali degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Sono quelli usati come riferimento per affitti, rivalutazioni e contratti. E i dati, pubblicati a novembre 2025, raccontano una realtà molto semplice. Di quanto è aumentato il costo della vita negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Stipendi in Italia, l’aumento necessario per pareggiare il costo della vita

Scopri altri approfondimenti

Stefano Piergiovanni. . Pessime notizie (di nuovo) per l'Italia. Sono infatti usciti i dati in riferimento all'aumento degli stipendi negli ultimi 20 anni nelle varie nazioni dell'Unione Europea. La Romania batte tutti con un aumento del 134%, mentre l'ultima - facebook.com Vai su Facebook

Secondo Nicola Fratoianni, «gli stipendi reali in Italia sono più bassi rispetto a vent’anni fa» del 4,4%, e durante il governo Meloni «il crollo è un sonoro -8,8%: il doppio». Fratoianni mescola dati non confrontabili e ne ricava conclusioni fuorvianti. Vai su X

Stipendi, ecco le province dove si guadagna di più - Italia divisa in due quanto a stipendi, al Nord mediamente più alti del 35% rispetto a quelli del Sud. donnamoderna.com scrive

Stipendi, ecco quanto guadagna in media un dipendente italiano - dato che cambia a seconda del settore, pubblico o privato, e dalla posizione del ... Secondo facile.it

Perché l’Italia esce sempre male quando si parla di stipendi - In Italia gli stipendi dei lavoratori e delle lavoratrici sono praticamente gli stessi dall’inizio degli anni Novanta, più di trent’anni e almeno due crisi economiche fa, mentre in Francia nello ... Riporta ilpost.it