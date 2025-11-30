Stefania uccisa con un colpo di pistola l’arma acquistata da poco

Città della Pieve, 30 novembre 2025 – Aveva lecitamente acquistato, sembra da poco, la pistola Antonio Iacobellis, cinquantanovenne sottufficiale in pensione dell'aeronautica militar e, che ieri con l'arma ha prima ucciso, in rapida successione, la sua convivente, Stefania Terrosi, 58 anni, impiegata in un'impresa di pulizie, per poi togliersi la vita con la stessa arma nell'abitazione della donna, a Pò Bandino, una frazione di Città della Pieve. Un colpo di pistola al petto, così è morta Stefania. Paese sotto shock Stefania Terrosi Una dinamica della quale stanno definendo i dettagli i carabinieri della locale compagnia e quelli del reparto operativo del comando provinciale di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stefania uccisa con un colpo di pistola, l’arma acquistata da poco

