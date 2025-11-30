Stefania Terrosi uccisa dal compagno suicida | Lui era geloso pure del nipotino La pistola acquistata da poco

Continuano le indagini sull'omicidio-suicidio di Città della Pieve: secondo le dichiarazioni di chi conosceva Stefania Terrosi e Antonio Iacobellis, motivo di discussione tra i due sarebbe diventato anche il nipotino. La pistola usata per compiere il delitto sarebbe stata acquistata da poco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

