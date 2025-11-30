Oggi domenica 30 novembre si disputa lo slalom femminile di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Il massimo circuito internazionale itinerante conclude questa tappa negli USA con una gara tra i pali stretti, la terza stagionale in questa specialità dopo quelle di Levi e Gurgl. Appuntamento alle ore 18.00 per la prima manche e alle ore 21.00 per la seconda, per chiudere un intenso fine settimana aperto dagli uomini e proseguito ieri con il gigante femminile. La grande favorita per la vittoria sarà la statunitense Mikaela Shiffrin, padrona di casa che punterà a confermare il dominio nella specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist slalom femminile Copper Mountain 2025: orario, tv, programma, pettorali delle italiane