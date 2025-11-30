Star wars visions rilancia l universo espanso

l’evoluzione di star wars: dalla narrativa canon alla riqualificazione dell’universo espanso. Il franchise di Star Wars ha storicamente concentrato la propria attenzione sulla narrazione canonica, sviluppando un’ampia gamma di film e serie televisive ufficiali. Recenti produzioni come Star Wars: Visions stanno ridefinendo le dinamiche di approccio, introducendo un universo non canonico che espande le possibilità narrative e creative del franchise. La distinzione tra canon e Legends, una scelta fatta da Disney con l’obiettivo di rinnovare la continuity, ha suscitato dibattiti tra i fan, specialmente riguardo alla perdita di personaggi e trame considerate storicamente fondamentali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Star wars visions rilancia l universo espanso

