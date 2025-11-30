Star Wars | Starfighter ha cambiato finale in corsa ed è meglio così

Il ritorno di Star Wars al cinema è fissato per l’estate del 2027, e l’hype è già alle stelle. Non solo perché alla regia c’è Shawn Levy (fresco del successo di Deadpool & Wolverine ), ma perché il protagonista sarà Ryan Gosling. Tuttavia, come spesso accade nella Galassia Lontana Lontana, la produzione non è stata una passeggiata. Levy ha appena rivelato di aver dovuto riscrivere completamente il finale. Panico? No, a quanto pare è stata una benedizione. In Breve: Cosa devi sapere. Il Cambio di Rotta: Il terzo atto del film è stato modificato durante le riprese perché l’idea originale “non funzionava”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

