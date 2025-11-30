Star Wars | Disney dà finalmente ragione a George Lucas 10 anni dopo
È servito un decennio, qualche passo falso e una marea di polemiche, ma sembra che in casa Lucasfilm abbiano finalmente riaperto quel vecchio appunto lasciato da George Lucas. Sì, quello che fece storcere il naso a Bob Iger nel 2015. In Breve: cosa sta succedendo?. La Critica: George Lucas criticò Il Risveglio della Forza per la totale mancanza di innovazione tecnica e visiva.. Il Cambio di Rotta: Dopo anni di “nostalgia canaglia”, Disney punta su film originali.. La Novità: Il regista Shawn Levy sta girando un film ( Starfighter ) ambientato in un’epoca mai vista, con il mandato specifico di “Rinnovare”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
