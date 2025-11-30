' Staffetta di Natale' rowing in piazza a Pisa

Pisatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Città di Pisa organizzerà nell’anno 2026 la Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare; nell’ambito delle manifestazioni collaterali a questa importante manifestazione il Comune di Pisa organizza la ‘Staffetta di Natale’, una manifestazione non competitiva di indoor rowing in programma. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Una ’staffetta’ per Gaza. Letture e musiche in piazza per dire stop al massacro - musicale per Gaza aperta a tutti: un messaggio contro le guerre, il riarmo e la disumanizzazione del nostro tempo. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Staffetta Natale Rowing Piazza