' Staffetta di Natale' rowing in piazza a Pisa
La Città di Pisa organizzerà nell’anno 2026 la Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare; nell’ambito delle manifestazioni collaterali a questa importante manifestazione il Comune di Pisa organizza la ‘Staffetta di Natale’, una manifestazione non competitiva di indoor rowing in programma. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
STAFFETTA, SAGRE E NATALE: COSA FARE QUESTO FINE SETTIMANA IN FRIULI
Una ’staffetta’ per Gaza. Letture e musiche in piazza per dire stop al massacro - musicale per Gaza aperta a tutti: un messaggio contro le guerre, il riarmo e la disumanizzazione del nostro tempo. Lo riporta lanazione.it