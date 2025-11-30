Spunta una nuova tassa sulle merci | Finanzierà le opere infrastrutturali

di Matteo Marcello Una sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti della Spezia e di Marina di Carrara per finanziare le opere infrastrutturali. È quanto si accinge a introdurre per la prima volta l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale per far fronte ai tanti investimenti previsti nel prossimo biennio. La manovra, inserita già dall’allora commissario – oggi presidente – Bruno Pisano in sede di approvazione del bilancio di previsione, sarà ufficializzata entro la fine dell’anno, per entrare in vigore dal 1° gennaio. Il piano prevede l’introduzione di ulteriore tributo in aggiunta alle aliquote stabilite di anno in anno dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base delle linee espresse dal Decreto 107 del 2009 firmato dal Presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

