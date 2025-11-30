Sport in tv oggi domenica 30 Novembre | tanto calcio Formula 1 e un palinsesto ricchissimo

Tanto sport in tv nella giornata odierna con impegni in ogni campo e a tutte le ore. Grande attesa per il calcio italiano ma non solo. Dopo le vittorie di ieri di Juve e Milan oggi le altre proveranno a rispondere e in serata c’è grande attesa per Roma-Napoli. Un palinsesto ricchissimo ed oggi tanto sport in tv con il penultimo appuntamento valido per il Mondiale di Formula Uno con Max Verstappen che proverà a dare fastidio ancora alle due McLaren. Si scende in campo per il basket e poi tanto altro, ecco il programma odierno. Sport in tv oggi, tanti impegni in data odierna. Si comincia con gli sport invernali e tanto sci ma in generale tanti sport sulla neve mentre nel pomeriggio si giocherà calcio in tutte le categorie, dalla serie A fino alla serie D. 🔗 Leggi su Sportface.it