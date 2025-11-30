sport e alimentazione col signore degli anelli

Grande successo a Sogliano per " Sport in fossa: a tavola con gli atleti tra i piaceri della cucina romagnola ". La manifestazione iniziata con un aperitivo presso le Fosse Brandinelli è proseguita in piazza Matteotti sotto il grande tendone della 50ª fiera del formaggio di fossa di Sogliano dop. Un talk show dal vivo che ha portato sul palco grandi campioni, storie di vita, riflessioni sui valori dello sport e momenti di convivialità. La serata ha alternato dialoghi con gli ospiti, approfondimenti su cultura sportiva, allenamento e nutrizione, e una cena dedicata con un menù firmato da Gianmarco Casadei dell’osteria Tèra, recentemente premiata dal Gambero Rosso, e musica dal vivo dei Miami & The Groovers, condotta da Fabio Caldari, Alessandro Gardini, Manuela Cresti e Daniel Rocchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

