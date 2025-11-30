Spezia-Sampdoria 1-0 | un lampo di Artistico e gli aquilotti sono terzultimi

La Spezia, 30 novembre 2025 – Torna a vincere lo Spezia e lo fa nel derby contro la Sampdoria, grazie al gol di Artistico, che aveva segnato ai blucerchiati anche nel match di Coppa Italia in agosto. Una partita sofferta nella quale gli aquilotti non hanno brillato ma sono comunque riusciti ad ottenere i tre punti, andando almeno due volte vicini al raddoppio. Bandinelli parte dall'inizio così come Kouda, rientrato dalla squalifica e Beruatto che però viene piazzato al centro della difesa da Donadoni. Prendono l'iniziativa in avvio gli spezzini che poi all'8' protestano per un tocco di mano i narea di Hadzikadunic sugli sviluppi di una punizione, Chiffi lascia correre e il Var conferma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spezia-Sampdoria 1-0: un lampo di Artistico e gli aquilotti sono terzultimi

