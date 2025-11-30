Spezia-Sampdoria 1-0 pagelle | Barak un fantasma ma è in buona compagnia

Genovatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sampdoria perde 1-0 il derby contro lo Spezia e scivola al penultimo posto in classifica, scavalcata di un punto proprio dagli Aquilotti. Una partita tutto sommato equilibrata, decisa da un episodio a inizio ripresa. Artistico anticipa Vulikic e incorna il pallone alle spalle di Ghidotti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

