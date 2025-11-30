Spezia-Sampdoria 1-0 | blucerchiati di nuovo ko Artistico decide il derby ligure
Lo Spezia si aggiudica il derby ligure grazie al goal di Artistico a inizio ripresa, una partita nervosa e spezzettata, con la Sampdoria che ha tenuto più in mano il pallino del gioco, senza riuscire però a sfondare il bunker di casa, nel primo tempo, e incapace di reagire e creare occasioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Scopri altri approfondimenti
DONADONI SORPRENDE Le formazioni ufficiali di Spezia-Sampdoria #SpeziaCalcio - facebook.com Vai su Facebook
Serie B, Spezia-Sampdoria 1-0: Artistico consegna il derby ligure alle Aquile - 0 nel derby ligure valido per la 14ª giornata di Serie B. Come scrive tuttob.com
Spezia-Sampdoria 1-0: Artistico regala il derby e ossigeno ai liguri - Sampdoria di Domenica 30 novembre 2025: la rete di Artistico nel derby ligure arriva con un suo colpo di testa al sesto della ripresa ... Scrive calciomagazine.net
Serie B, ottava sconfitta stagionale per la Sampdoria: lo Spezia passa 1-0 con Artistico - 0 sul campo dello Spezia da cui vengono superati in classifica. Si legge su tuttomercatoweb.com