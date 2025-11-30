La Spezia, 30 novembre 2025 – Dura contestazione, ieri mattina a Follo alla vigilia del derby di oggi con la Sampdoria, da parte di circa trecento tifosi aquilotti. A finire nel mirino dei supporter bianchi i giocatori e i dirigenti dello Spezia, verso i quali è stato rifiutato qualsiasi tipo di dialogo. “Di parole ne sono state dette fin troppe, ora basta, siamo stanchi di assistere a prestazioni che mortificano la nostra fede e la nostra passione”. Sotto lo sguardo attento delle forze dell’ordine, impegnate a presidiare il centro sportivo della bassa Val di Vara, i tifosi hanno indirizzato cori ostili all’indirizzo dei protagonisti in maglia bianca e dei dirigenti, per poi sfogare tutta la loro rabbia lanciando sul terreno di gioco numerosi fumogeni, alcuni dei quali caduti pericolosamente sul tetto in plastica della palestra attigua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spezia, il giorno del derby. Alta tensione a Follo, squadra contestata