Spezia il giorno del derby Alta tensione a Follo squadra contestata
La Spezia, 30 novembre 2025 – Dura contestazione, ieri mattina a Follo alla vigilia del derby di oggi con la Sampdoria, da parte di circa trecento tifosi aquilotti. A finire nel mirino dei supporter bianchi i giocatori e i dirigenti dello Spezia, verso i quali è stato rifiutato qualsiasi tipo di dialogo. “Di parole ne sono state dette fin troppe, ora basta, siamo stanchi di assistere a prestazioni che mortificano la nostra fede e la nostra passione”. Sotto lo sguardo attento delle forze dell’ordine, impegnate a presidiare il centro sportivo della bassa Val di Vara, i tifosi hanno indirizzato cori ostili all’indirizzo dei protagonisti in maglia bianca e dei dirigenti, per poi sfogare tutta la loro rabbia lanciando sul terreno di gioco numerosi fumogeni, alcuni dei quali caduti pericolosamente sul tetto in plastica della palestra attigua. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Aquilotti dal Giorno 1! “Aquilotti si nasce” è un’iniziativa fortemente voluta dal Club, che prevede la consegna della welcome box “Baby Aquilotti” alle famiglie dei nuovi nati dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia, contenente prodotti dedicati alla prima Vai su Facebook
Spezia, il giorno del derby. Alta tensione a Follo, squadra contestata - Alcuni calciatori hanno cercato il dialogo ma sono stati rispediti indietro ... Scrive lanazione.it
Spezia Sampdoria, il Derby di domani può rappresentare la vera svolta della squadra blucerchiata - Spezia Sampdoria, la sfida di domani contro gli uomini di Roberto Donadoni rappresenta un bivio decisivo per l’annata della squadra blucerchiata La vittoria ottenuta lunedì scorso tra le mura amiche d ... Come scrive sampnews24.com
Esordio amaro per lo Spezia, il derby è della Carrarese: al Picco finisce 0-2 - La Spezia – Due gol subiti, un’espulsione e una reazione fioca. Secondo ilsecoloxix.it