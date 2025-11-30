Spari in California4 morti e 14 feriti

7.25 Quattro persone sono morte in una sparatoria vicino a Stockton,in California Indaga l'ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin. Oltre 14 i feriti, trasportati negli ospedali. La portavoce dell'ufficio dello sceriffo ha riferito che tra le 4 vittime ci sono anche dei minori. I colpi di pistola sono stati esplosi in un locale dove una famiglia stava festeggiando un compleanno. Il locale è frequentato abitualmente da famiglie. Caccia al killer che è in fuga. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it