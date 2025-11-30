Spari e gente in fuga a Fiumicino poi l’intervento dei militari Ma è un’esercitazione antiterrorismo – Video

30 nov 2025

Spari, persone a terra e in fuga. Poi l’arrivo dei militari. È quanto successo ieri, sabato 28 novembre, all’aeroporto di Fiumicino, dove si è svolta una esercitazione antiterrorismo e di protezione civile. Lo scenario, recitato per fortuna, è stato messo in campo dalla prefettura di Roma e dalla polizia con il coinvolgimento di Aeroporti di Roma, Enac, Enav, Questura di Roma, carabinieri, guardia di finanza, polizia, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Commissariato di Fiumicino, Croce Rossa Italiana e Ares 118. Le attività si sono svolte nell’area del Terminal 5, non dedicato al traffico passeggeri, e non hanno interferito con le normali operazioni aeroportuali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

