Spari e gente in fuga a Fiumicino poi l’intervento dei militari Ma è un’esercitazione antiterrorismo – Video
Spari, persone a terra e in fuga. Poi l’arrivo dei militari. È quanto successo ieri, sabato 28 novembre, all’aeroporto di Fiumicino, dove si è svolta una esercitazione antiterrorismo e di protezione civile. Lo scenario, recitato per fortuna, è stato messo in campo dalla prefettura di Roma e dalla polizia con il coinvolgimento di Aeroporti di Roma, Enac, Enav, Questura di Roma, carabinieri, guardia di finanza, polizia, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Commissariato di Fiumicino, Croce Rossa Italiana e Ares 118. Le attività si sono svolte nell’area del Terminal 5, non dedicato al traffico passeggeri, e non hanno interferito con le normali operazioni aeroportuali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Sono scioccato e molto addolorato per gli episodi di queste ore, che ci impongono di agire oltre i colori politici. Abbiamo perso dei giovanissimi, con spari fra la gente a Boscoreale - dove hanno ucciso un 18enne, Pasquale Nappo - e nel Messinese, dove un 1 Vai su X
Esplosioni, spari, sangue e irruzione delle forze speciali all'aeroporto di Fiumicino - facebook.com Vai su Facebook
Il rumore dello sparo e poi la gente in fuga: il momento dell'agguato a Charlie Kirk ripreso in un video - (LaPresse) L’attivista conservatore Charlie Kirk è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante un evento alla Utah University. Lo riporta video.corriere.it
Il momento degli spari a Charlie Kirk e la gente in fuga all'evento nello Utah - Charles James Kirk, detto Charlie, attivista politico statunitense di destra, è stato colpito da spari al collo durante un evento pubblico nella università dello Utah, la Utah Valley University. Come scrive video.corriere.it
Tempi bui per gli Usa, ecco il momento degli spari a Charlie Kirk e la gente in fuga all'evento nello Utah - Carlsberg Group: presentati i risultati al 30 settebre 2025, ... affaritaliani.it scrive