Sparatoria vicino alla Casa Bianca | Trump blocca asilo e visti per i cittadini afghani

Metropolitanmagazine.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sparatoria avvenuta nei pressi della Casa Bianca, costata la vita alla specialista della Guardia Nazionale Sarah Beckstrom, 20 anni, e il ferimento grave del sergente maggiore Andrew Wolfe, l’amministrazione Trump ha annunciato una stretta immediata sulla politica migratoria: stop a tutte le decisioni sull’asilo e sospensione dei visti per chi viaggia con passaporto afghano. Il principale sospettato è Rahmanullah Lakanwal, 29 anni, cittadino afghano arrivato negli Stati Uniti nel 2021 tramite Operation Allies Welcome, il programma di reinsediamento attivato dopo la caduta di Kabul. Lakanwal, che avrebbe collaborato con la CIA nelle unità speciali Zero in Afghanistan, aveva ottenuto l’asilo quest’anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

sparatoria vicino alla casa bianca trump blocca asilo e visti per i cittadini afghani

© Metropolitanmagazine.it - Sparatoria vicino alla Casa Bianca: Trump blocca asilo e visti per i cittadini afghani

News recenti che potrebbero piacerti

sparatoria vicino casa biancaWashington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Washington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti ... Come scrive tg24.sky.it

sparatoria vicino casa biancaSpari vicino alla Casa Bianca: colpiti due soldati. Trump: "È un animale, pagherà" - Due soldati della Guardia Nazionale sono stati gravemente feriti con colpi di arma da fuoco nella sparatoria avvenuta a pochi isolati dalla Casa ... Come scrive iltempo.it

sparatoria vicino casa biancaMorta Sarah Beckstrom, la soldatessa colpita durante la sparatoria vicino alla Casa Bianca - Stando a quanto accertato la donna è stata colpita quando era a terra: è deceduta ieri. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sparatoria Vicino Casa Bianca