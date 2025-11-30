Sparatoria vicino alla Casa Bianca | Trump blocca asilo e visti per i cittadini afghani

Dopo la sparatoria avvenuta nei pressi della Casa Bianca, costata la vita alla specialista della Guardia Nazionale Sarah Beckstrom, 20 anni, e il ferimento grave del sergente maggiore Andrew Wolfe, l’amministrazione Trump ha annunciato una stretta immediata sulla politica migratoria: stop a tutte le decisioni sull’asilo e sospensione dei visti per chi viaggia con passaporto afghano. Il principale sospettato è Rahmanullah Lakanwal, 29 anni, cittadino afghano arrivato negli Stati Uniti nel 2021 tramite Operation Allies Welcome, il programma di reinsediamento attivato dopo la caduta di Kabul. Lakanwal, che avrebbe collaborato con la CIA nelle unità speciali Zero in Afghanistan, aveva ottenuto l’asilo quest’anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sparatoria vicino alla Casa Bianca: Trump blocca asilo e visti per i cittadini afghani

News recenti che potrebbero piacerti

Sparatoria vicino la Casa Bianca: Trump sospende asilo e blocca i visti per i passaporti afghani dopo la morte di un membro della guardia nazionale. Leggi l'articolo qui... - facebook.com Vai su Facebook

Washington: sparatoria vicino alla Casa Bianca. Gravi due militari. - la Repubblica Vai su X

Washington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Washington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti ... Come scrive tg24.sky.it

Spari vicino alla Casa Bianca: colpiti due soldati. Trump: "È un animale, pagherà" - Due soldati della Guardia Nazionale sono stati gravemente feriti con colpi di arma da fuoco nella sparatoria avvenuta a pochi isolati dalla Casa ... Come scrive iltempo.it

Morta Sarah Beckstrom, la soldatessa colpita durante la sparatoria vicino alla Casa Bianca - Stando a quanto accertato la donna è stata colpita quando era a terra: è deceduta ieri. fanpage.it scrive