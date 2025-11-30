Sparatoria una festa di compleanno | è strage morti anche bambini
Una riunione di famiglia si è trasformata in un incubo a Stockton, nel nord California, dove sabato sera quattro persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco durante i festeggiamenti per un compleanno in una sala banchetti. Tra le vittime figurerebbero anche dei minori, un dettaglio che aggiunge ulteriore gravità a una dinamica già drammatica. Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin, guidato da Heather Brent, le persone coinvolte sarebbero quattordici: dieci i feriti, trasportati d’urgenza negli ospedali della zona. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’accaduto, ma i primi elementi suggeriscono la possibilità di un attacco mirato, forse legato a tensioni pregresse o a un obiettivo specifico all’interno della famiglia o dei partecipanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nella vigilia della Festa del Ringraziamento, una sparatoria ha squarciato la festosa animazione della capitale federale degli Stati Uniti, Washington Dc. di Giampiero Gramaglia - facebook.com Vai su Facebook
California, sparatoria durante una festa di compleanno a Stockton: 4 morti, tutti minori - I colpi in una sala banchetti intorno alle 18 ora locale, 14 in tutto le persone coinvolte, oltre le 4 vittime e 10 i feriti L'ipotesi è di un incidente mirato. Come scrive msn.com
Sparatoria in California, almeno 4 morti e 10 feriti - Colpi di pistola a Stockton durante una festa di famiglia, riunitasi per un compleanno. Lo riporta tg24.sky.it
Sparatoria in Kentucky durante una festa di compleanno, quattro morti e tre feriti - Ferito, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale Sparatoria a Florence, in Kentucky, durante una festa di compleanno: quattro ... Come scrive rainews.it