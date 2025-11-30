Sparatoria una festa di compleanno | è strage morti anche bambini

Una riunione di famiglia si è trasformata in un incubo a Stockton, nel nord California, dove sabato sera quattro persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco durante i festeggiamenti per un compleanno in una sala banchetti. Tra le vittime figurerebbero anche dei minori, un dettaglio che aggiunge ulteriore gravità a una dinamica già drammatica. Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin, guidato da Heather Brent, le persone coinvolte sarebbero quattordici: dieci i feriti, trasportati d’urgenza negli ospedali della zona. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’accaduto, ma i primi elementi suggeriscono la possibilità di un attacco mirato, forse legato a tensioni pregresse o a un obiettivo specifico all’interno della famiglia o dei partecipanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

