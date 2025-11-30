Sparatoria in California quattro morti e oltre dieci feriti

Sparatoria in una sala di ricevimento durante una festa di compleanno. Quattro i morti, almeno 10 i feriti, tra loro anche bambini trasportati in ospedale. É accaduto in California, a Stockton, 150 km a est di San Francisco. Il killer è ancora in fuga, ha confermato il procuratore distrettuale. Al momento non si conosce il movente ma secondo un’indagine preliminare delle autorità si sarebbe trattato di un attacco mirato. "Vediamo bambini ricoperti di sangue, intervenite" ha detto un testimone al telefono con il 911. Intorno alle 18:30 di ieri il servizio per il pronto intervento è stato inondato di chiamate che parlavano di spari e feriti su Lucile Avenue, nel nord della città. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sparatoria in California, quattro morti e oltre dieci feriti

Contenuti che potrebbero interessarti

Quattro persone sono morte e altre dieci sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta in un locale a Stockton, in California - facebook.com Vai su Facebook

Sparatoria in California, festa di famiglia si trasforma in strage: almeno 4 morti e 10 feriti, tra cui anche bambini Vai su X

California, sparatoria a Stockton: ci sono morti e feriti. Le immagini dal luogo della tragedia - Quattro persone sono state uccise e 14 ferite in una sparatoria in un locale a Stockton, California, Stati Uniti. Come scrive msn.com

Sparatoria durante il compleanno di un bambino a Stockton, in California: 4 morti e dieci feriti - Quattro vittime e almeno dieci feriti in una sparatoria vicino a Stockton: colpito un locale dove una famiglia festeggiava un compleanno; tra le vittime ... Segnala msn.com

Sparatoria in California, 4 morti e oltre 10 feriti a una festa di compleanno - Colpi di pistola a Stockton durante una festa di famiglia, riunitasi per un compleanno. Scrive tg24.sky.it