Sparatoria in California in una festa di compleanno a Stockton almeno 4 morti e 10 feriti
Quattro persone sono morte in una sparatoria vicino a Stockton, in California. I colpi di pistola sono estati esplosi in un locale dove una famiglia stava probabilmente festeggiando un compleanno. Secondo la polizia l’agguato a Stockton, in cui sono morte almeno quattro persone, potrebbe essere “mirato”. Tra le persone uccise ci sono anche dei minori, ha detto la polizia. A sparare sarebbe stata una sola persona, che è ancora ricercata e su cui non sono stati forniti dettagli. L’ufficio dello sceriffo ha affermato che gli investigatori stanno “lavorando per determinare le circostanze che hanno portato a questa tragedia”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
