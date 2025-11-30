Sparatoria in California durante una festa di compleanno 4 morti e 10 feriti

(Adnkronos) – Sparatoria a Stockton, in California, durante una festa di compleanno: 4 i morti e 10 i feriti. Le indagini sono in corso. Circa 14 persone sono state colpite da proiettili, ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo in un comunicato diffuso sui canali social.  La sparatoria è avvenuta durante il compleanno di un minore, come . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

