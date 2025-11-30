Sparatoria in California almeno 4 morti Coinvolti anche bambini

Ilgiornale.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro persone sono morte in una sparatoria vicino a Stockton, in California. Lo riporta l'edizione online di Usa Today. Sull'episodio indaga l'ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin. Una decina i feriti, trasportati negli ospedali locali. La portavoce dell'ufficio dello sceriffo Heather Brent ha confermato il decesso di quattro persone e ha riferito che tra le vittime ci sarebbero anche dei minori. I colpi di pistola sono estati esplosi in un locale dove una famiglia stava probabilmente festeggiando un compleanno. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

sparatoria in california almeno 4 morti coinvolti anche bambini

© Ilgiornale.it - Sparatoria in California, almeno 4 morti. Coinvolti anche bambini

Altri contenuti sullo stesso argomento

sparatoria california almeno 4Sparatoria in un locale in California, 4 morti: tra le vittime anche dei minori. La polizia: un attacco mirato - Quattro persone sono morte in una sparatoria vicino a Stockton, in California. Secondo ilmessaggero.it

sparatoria california almeno 4Sparatoria in California, almeno 4 morti e 10 feriti - Quattro persone sono morte in una sparatoria vicino a Stockton, in California. ansa.it scrive

sparatoria california almeno 4Sparatoria in California, almeno 4 morti. Coinvolti anche bambini - I colpi di pistola sono estati esplosi in un locale dove una famiglia stava probabilmente festeggiando un compleanno vicino a Stockton ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sparatoria California Almeno 4