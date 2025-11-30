Sparatoria durante una festa di compleanno in California | 4 morti e 10 feriti

Quattro persone sono morte in una sparatoria vicino a Stockton, in California. Lo riporta l'edizione online di Usa Today. Sull'episodio indaga l’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin. Una decina i feriti, trasportati negli ospedali locali. La portavoce dell’ufficio dello sceriffo Heather Brent ha confermato il decesso di quattro persone e ha riferito che tra le vittime ci sarebbero. 🔗 Leggi su Feedpress.me

