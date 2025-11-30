Sparatoria durante il compleanno di un bambino a Stockton in California | 4 morti e dieci feriti

Quattro vittime e almeno dieci feriti in una sparatoria vicino a Stockton: colpito un locale dove una famiglia festeggiava un compleanno; tra le vittime anche minori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

È morta la soldatessa della Guardia Nazionale colpita durante la sparatoria a Washington: il suo killer, Rahmanullah Lakanwal, in Afghanistan era stato membro di un gruppo paramilitare che operava con la Cia - facebook.com Vai su Facebook

Due uomini della Guardia Nazionale sono stati uccisi durante una sparatoria avvenuta vicino alla Casa Bianca. L’aggressore è stato ferito gravemente e arrestato. Il presidente Donald Trump, si trova a Mar-a-Lago per le festività del Thanksgiving Vai su X

