Sparatoria a una festa di compleanno è strage | morti anche bambini
Certe serate sembrano scritte per restare nella memoria come ricordi felici, eppure basta un attimo perché tutto si trasformi in un vortice di paura, sconcerto e domande senza risposta. Nessuno, tra i presenti, avrebbe mai immaginato di vedere la propria vita stravolta in modo così improvviso e crudele. La tensione che si respira oggi nella piccola comunità di Stockton, nel cuore della California settentrionale, è palpabile: un clima di angoscia e incredulità avvolge parenti, amici e semplici cittadini, incapaci di capacitarsi di quanto accaduto nella notte più inaspettata dell’anno. >> “È finita”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
