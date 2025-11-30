Spara alla convivente e si uccide Prima annuncia | Faccio una follia

Un'altra giornata nera sul fronte della violenza contro le donne. Con almeno tre casi choc. Un uomo e una donna, entrambi sessantenni, sono stati trovati morti a colpi di pistola in un’abitazione di Pò Bandino, frazione nel territorio di Città della Pieve, in provincia di Perugia. Dalle indagini condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Perugia si tratta di un caso di femminicidio-suicidio. Un altro caso si è verificato a Nole, nel Torinese, dove una donna di 38 anni si è sparata un colpo di arma da fuoco in via Madonna della neve: l’episodio sarebbe avvenuto al culmine di una lite con il compagno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Spara alla convivente e si uccide. Prima annuncia: "Faccio una follia"

Spara alla compagna e si uccide: femminicidio-suicidio a Città della Pieve - Ha annunciato "una follia" a un suo conoscente lontano dall'Umbria ma quando i carabinieri, ai quali l'uomo ha dato l'allarme, sono arrivati in quella casa di Città della Pieve hanno trovato già morto ... Si legge su ilgiornale.it

Ancora un femminicidio, uccide la compagna e si spara - Lui era un ex ufficiale, non avrebbe avuto un'arma d'ordinanza e quindi gli inquirenti intendono capire perché ne fosse in possesso (ANSA) ... Riporta ansa.it

Si spara per strada davanti al compagno dopo una lite con lui, 38enne in gravi condizioni - Una donna di 38 anni si sarebbe sparata in strada dopo una lite col convivente, in un paese del Torinese, davanti all'uomo. Lo riporta msn.com