Spalletti seccato discute con un tifoso durante Juve Cagliari | Fate schifo!; Dimmi cosa vuoi Il battibecco allo Stadium

Spalletti seccato discute con un tifoso durante Juve Cagliari: «Fate schifo!»; «Dimmi cosa vuoi». Il battibecco tra panchina e tribuna allo Stadium. La Juventus supera il Cagliari e incamera tre punti pesantissimi per la classifica, ma al fischio finale nessuno c’è preoccuzione. L’attenzione di tutto l’ambiente bianconero è focalizzata sull’infermeria e sulle condizioni di Dusan Vlahovic. Le immagini dell’attaccante serbo che abbandona il campo in lacrime, visibilmente dolorante, hanno gelato lo stadio. La conferma della preoccupazione è arrivata direttamente da Luciano Spalletti nel post-partita: c’è pessimismo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

