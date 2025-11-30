Spalletti seccato discute con un tifoso durante Juve Cagliari | Fate schifo!; Dimmi cosa vuoi Il battibecco allo Stadium

Juventusnews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti seccato discute con un tifoso durante Juve Cagliari: «Fate schifo!»; «Dimmi cosa vuoi». Il battibecco tra panchina e tribuna allo Stadium. La Juventus supera il Cagliari e incamera tre punti pesantissimi per la classifica, ma al fischio finale nessuno c’è preoccuzione. L’attenzione di tutto l’ambiente bianconero è focalizzata sull’infermeria e sulle condizioni di  Dusan Vlahovic. Le immagini dell’attaccante serbo che abbandona il campo in lacrime, visibilmente dolorante, hanno gelato lo stadio. La conferma della preoccupazione è arrivata direttamente da  Luciano Spalletti  nel post-partita: c’è pessimismo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti seccato discute con un tifoso durante juve cagliari fate schifo dimmi cosa vuoi il battibecco allo stadium

© Juventusnews24.com - Spalletti seccato discute con un tifoso durante Juve Cagliari: «Fate schifo!»; «Dimmi cosa vuoi». Il battibecco allo Stadium

Altri contenuti sullo stesso argomento

spalletti seccato discute tifosoSpalletti discute con un tifoso durante Juve-Cagliari: 'Ma cosa vuoi?' - L'allenatore bianconero è stato protagonista di una discussione con alcuni tifosi durante la partita. Secondo ilbianconero.com

Spalletti allenatore alla Juve, l’ipotesi scatena i tifosi del Napoli: “E il tatuaggio?” - A Napoli questa mattina, quando poco dopo mezzogiorno si è saputo dell’esonero di Tudor, ne parlavano davvero ... Lo riporta corrieredellosport.it

Spalletti: “Voglio tornare in pista per ridare felicità ai tifosi” - Quando arriva dai cronisti che gli chiedono del futuro in bianconero risponde schivo: «Il mio sentimento ... Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Seccato Discute Tifoso