Spalletti nervoso con un tifoso durante Juventus-Cagliari | Dimmi cosa vuoi

Momento di nervosismo per Luciano Spalletti nel corso della sfida tra Juventus e Cagliari, vinta di rimonta dai bianconeri. Il video ripreso da uno spettatore presente allo Stadium lo ritrae mentre discute con tifoso che si trova nei pressi della panchina juventina: “Cosa vuoi? Ma dimmi cosa vuoi.” sono le parole pronunciate dal tecnico in direzione tribuna (video tratto da X). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Spalletti nervoso con un tifoso durante Juventus-Cagliari: “Dimmi cosa vuoi”

Argomenti simili trattati di recente

Mister #Spalletti cambia subito: #Kostic è stato "bocciato" e sostituito alla fine del primo tempo. Una mossa decisa per l'allenatore della #Juve. Avreste fatto la stessa scelta sull'esterno serbo a fine primo tempo? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTU - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti risponde ad un tifoso in panchina durante Juve-Cagliari: il tecnico non si dà pace - Un video registrato dagli spalti mostra uno Spalletti nervoso e pronto a rispondere ad un contestatore cc_ mary80juve ... Si legge su msn.com

Spalletti seccato discute con un tifoso durante Juve Cagliari: «Fate schifo!»; «Dimmi cosa vuoi». Il battibecco tra panchina e tribuna allo Stadium - Il battibecco tra panchina e tribuna allo Stadium La Juventus supera il Cagliari e incamera tre punti ... Da juventusnews24.com

Spalletti discute con un tifoso durante Juve-Cagliari: 'Ma cosa vuoi?' - L'allenatore bianconero è stato protagonista di una discussione con alcuni tifosi durante la partita. Da ilbianconero.com