Spalletti a Mediaset | Stavamo facendo una brutta figura Non si possono fare le cose a 10 metri dall’avversario

Luciano Spalletti ha parlato a Mediaset dopo Juve Cagliari. Le sue parole. SECONDA VITTORIA DI FILA – « I ragazzi devono prendere sicurezza e la prendono soltanto dalle giocate, dai gol e soprattutto delle vittorie che si portano a casa ». APPROCCIO – « Non è successo niente. Non si prendono iniziative, si fanno le cose a 10 metri dall'avversario e non si stana nessuno. È chiaro che gli altri rimangono ordinati in campo e con il blocco piazzato.

Spalletti in conferenza: "La prima cosa da fare è tornare a vincere. Siamo sotto al livello di calcio che dobbiamo esibire ed è inutile aggrapparci agli episodi" - Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la Fiorentina.

Juve, Spalletti si presenta: "Il massimo è rientrare nel giro scudetto, non vedo perché mi debba accontentare" - Spalletti: "Mi fido del mio comportamento, la differenza la faranno sempre i calciatori" Spalletti: "Non so quanto riuscirò a incidere, ma so quale sarà il mio comportamento da quando mi alzo la ...

Chiellini e la frase che rivela la strategia di Spalletti: "Ecco quello che sta facendo alla Juve" - Sporting, Giorgio Chiellini ha parlato del momento della squadra bianconera e dell'impatto avuto da Luciano Spalletti sullo spogliatoio della Vecchia Signora, senza dimenticare la ...