Decine di migliaia di sostenitori del Partito popolare spagnolo di destra si sono radunati domenica, con il leader del gruppo che ha chiesto le dimissioni dell’attuale primo ministro Pedro Sanchez. La protesta è stata indetta dopo che l’ex ministro dei trasporti di Sanchez, Jose Luis Abalos, è stato messo in custodia giovedì mentre proseguono le indagini su un presunto scandalo di corruzione che ha macchiato l’immagine del governo spagnolo nelle ultime settimane. Alla manifestazione, Nunez Feijoo ha esortato Sanchez a dimettersi dal governo e a indire elezioni generali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, decine di migliaia in piazza chiedono le dimissioni di Pedro Sanchez