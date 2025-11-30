Spada il cervese Lorenzo Feliciani conquista il bronzo nel Gran premio Giovanissimi
La prima Prova Nazionale del Gran Premio Giovanissimi di spada maschile e femminile si è svolta presso il Pala De Andrè, a Ravenna, precisamente venerdì, sabato e domenica (14, 15, 16 novembre), buoni sono stati i risultati per il Circolo della Spada Cervia - Milano Marittima, in una prova. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
