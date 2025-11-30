Spada il cervese Lorenzo Feliciani conquista il bronzo nel Gran premio Giovanissimi

Ravennatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima Prova Nazionale del Gran Premio Giovanissimi di spada maschile e femminile si è svolta presso il Pala De Andrè, a Ravenna, precisamente venerdì, sabato e domenica (14, 15, 16 novembre), buoni sono stati i risultati per il Circolo della Spada Cervia - Milano Marittima, in una prova. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Spada, il cervese Lorenzo Feliciani conquista il bronzo nel Gran premio Giovanissimi - La prima Prova Nazionale del Gran Premio Giovanissimi di spada maschile e femminile si è svolta presso il Pala De Andrè ... Da today.it

spada cervese lorenzo felicianiBronzo per Lorenzo Feliciani alla 1ª Prova Nazionale GPG di spada a Ravenna - Si è svolta al Pala De André di Ravenna, dal 14 al 16 novembre 2025, la 1ª Prova Nazionale del Gran Premio Giovanissimi di spada maschile e femminile. Lo riporta ravennawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Spada Cervese Lorenzo Feliciani