Sos scuola la Uil sul concorso Pnrr | Per primaria e infanzia i posti disponibili superiori alle candidature
L’avvio del concorso Pnrr per il reclutamento dei docenti mette in evidenza uno scenario chiaro sia a livello nazionale sia nel territorio riminese: la scuola secondaria attrae un numero elevatissimo di aspiranti, mentre per la scuola primaria e per l’infanzia i posti disponibili risultano. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
