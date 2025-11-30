Soriano Calabro Emozione e fede alla presentazione di Io credo di Domenico Nardo

La Sala Consiliare del Comune di Soriano Calabro ha ospitato ieri la presentazione del libro Io credo di Domenico Nardo, edito da Libritalia.net, in un evento che ha unito cultura, fede e comunità. L’iniziativa, promossa dal Comune e dall’Associazione culturale Rachele Nardo LLFF-ODV, ha visto la partecipazione di istituzioni, cittadini e studenti, trasformandosi in un momento di intensa emozione collettiva. L’autore ha condiviso con il pubblico momenti profondi della sua vita: il legame con Soriano, il ricordo della figlia Rachele, la prova del Covid – quando i medici gli avevano comunicato che non avrebbe superato la notte – e il percorso di conversione vissuto come una rinascita spirituale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Soriano Calabro. Emozione e fede alla presentazione di Io credo di Domenico Nardo

