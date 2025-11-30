Sono tre donne le vittime dell' incidente frontale sulla Fondovalle Sangro | Quadri e Pennadomo in lutto
Sono tre donne le vittime dell'incidente stradale che ha coinvolto due auto nel primo pomeriggio di domenica 30 novembre, sulla strada statale 652, Fondovalle Sangro, nel territorio comunale di Atessa.Lo schianto è avvenuto intorno alle 13.30 al km 67+537 nel territorio di Atessa, in prossimità. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
