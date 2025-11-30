Sono sieropositiva da 23 anni Immaginatemi a letto con lui che clicca sul sito del Ministero della salute e cercare informazioni Addio pensiero sexy | così Elena Di Cioccio

Domani 1 dicembre (proprio in occasione della Giornata Mondiale dell’Aids) parte da Bergamo il nuovo spettacolo teatrale dell’ex inviata de “Le Iene” Elena Di Cioccio da titolo “ProPositiva 2.0”. È un monologo brillante dove Elena Di Cioccio si racconta apertamente sulla convivenza con la sieropositività da 23 anni. L’attrice ironizza sul sesso, sulle relazioni, sulle paure, sui pregiudizi e sul senso di inadeguatezza. Tra ex che tornano dall’oltretomba, aspiranti fidanzati che l’avrebbero sposata se solo non fossero già convolati a nozze, tra leggende metropolitane, viaggi, diete, cani, cacciatori di streghe e proclamazioni a “”Santa Subito””, sul palco Elena Di Cioccio interagisce con il pubblico scherzando sulle mille domande che le rivolgono sul tema Hiv+ e su quanto il mondo diventi assurdo quando riceve una notizia così. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono sieropositiva da 23 anni. Immaginatemi a letto con lui che clicca sul sito del Ministero della salute e cercare informazioni. Addio pensiero sexy”: così Elena Di Cioccio

