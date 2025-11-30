Sono lo stesso portiere di un anno fa ero sempre preparato
2025-11-30 11:41:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Odissea Vlachodimos (Stoccarda, 1994) è stato uno dei sette acquisti di Antonio Cordón la scorsa estate. Arrivò al Premier League in particolare a Foresta di Nottingham e poi a Newcastle dopo aver attraversato Germania, Grecia e dopo a lungo periodo di successi al Benfica ma non ha avuto un ruolo da protagonista nel calcio inglese. dieci mesi dopo della sua ultima partita ufficiale, è tornato a giocare con il Siviglia È titolo con Almeyda e l’ha avuto di nuovo minuti con la sua squadra: la Grecia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Ha scritto per il teatro “Rosencrantz e Guildenstern sono morti” poi portato da lui stesso al cinema vincendo il Leone d’oro a Venezia. Aveva 88 anni - facebook.com Vai su Facebook
Giovanni Galli, diventato portiere per intuizione di suo padre - Quando mio babbo, Mario, è morto, io ero al mio primo anno in Serie A. Secondo tuttomercatoweb.com
Strakosha: “Alla Lazio gli anni migliori. Rammarico per l’addio? No, vi spiego” - Le dichiarazioni dell'ex portiere biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, in merito alla sua esperienza a Roma ... Lo riporta msn.com
Guaita: «Gli anni passano, ma sarò pronto il prima possibile» - È stato un pomeriggio di presentazione, in conferenza, per il portiere spagnolo che ha rilasciato le sue prime parole, in lingua madre, da calciatore crociat ... Si legge su sportparma.com