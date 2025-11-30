2025-11-30 11:41:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Odissea Vlachodimos (Stoccarda, 1994) è stato uno dei sette acquisti di Antonio Cordón la scorsa estate. Arrivò al Premier League in particolare a Foresta di Nottingham e poi a Newcastle dopo aver attraversato Germania, Grecia e dopo a lungo periodo di successi al Benfica ma non ha avuto un ruolo da protagonista nel calcio inglese. dieci mesi dopo della sua ultima partita ufficiale, è tornato a giocare con il Siviglia È titolo con Almeyda e l’ha avuto di nuovo minuti con la sua squadra: la Grecia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

"Sono lo stesso portiere di un anno fa, ero sempre preparato"