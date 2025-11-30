Sono arrivate le candy cane nails e TikTok è impazzito per il Natale

È ufficialmente la stagione in cui le unghie smettono di essere solo un accessorio e diventano praticamente allestimenti scenici. Tra glitter, fiocchi di neve e chrome metallizzati, il nuovo re del è lui: il candy cane. Rosso, bianco e vibes da panettiere glamour del Polo Nord. È come se l’estetica natalizia avesse avuto un glow-up Gen Z: più grafica, più audace, più “sto arrivando al party in ritardo ma sono l’evento”. Candy cane nails: il trend più dolce dell’inverno (e sì, sa di drama natalizio). Il candy cane è praticamente un cheat code: iconico, semplice da declinare, immediatamente riconoscibile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

