Sondaggi verità | l’effetto-Fico ammoscia la sinistra la fiducia nel governo è ai massimi

Domenica di sondaggi, a u na settimana dai verdetti delle Regionali che avevano illuso il centrosinistra di poter invertire la tendenza nei consensi, al punto da far parlare di una Meloni al tramonto e di un centrodestra tramortito dalla sconfitta, peraltro largamente ipotizzabile, in Puglia e in Campania. Ma i numeri parlano chiaro: l’effetto-Fico, se vogliamo così definire la sensazione che il “campo largo” possa tornare attrattivo per gli elettori, non si vede nei sondaggi, che convergono su un’analisi: nulla, o quasi, si è mosso, il consenso nei confronti del governo resta quello di inizio mandato, FdI è il primo partito stabilmente in vetta, il Pd sale e scende di poco ma nel complesso non traina il centrosinistra verso un sorpasso del centrodestra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sondaggi verità: l’effetto-Fico ammoscia la sinistra, la fiducia nel governo è ai massimi

