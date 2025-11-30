Sondaggi politici chi sale e chi scende dopo le ultime elezioni regionali | le intenzioni di voto
L'ultimo sondaggio Ipsos, pubblicato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dopo le ultime elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto, mostra il sorpasso della Lega rispetto a Forza Italia. Il Pd cresce di un quasi in un punto in un mese. Stabili le altre forze politiche: Fdi resta prima, invariati M5s e Avs. 🔗 Leggi su Fanpage.it
#Sondaggio Termometro Politico: #astensionismo record? Colpa di "politici incompetenti che non mantengono gli impegni" per 51,6% intervistati - facebook.com Vai su Facebook
#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi politici (e variazione rispetto al 13 novembre): FdI 30,4% (+0,3) PD 21,9% (+0,2) M5S 12,0% (-0,6) FI 8,9% (-0,3) Lega 8,2% (+0,2) AVS 6,5% (+0,1) Azione 3,4% (0) IV 2,8% (+0,4) +Europa 1,5 (-0,2) Vai su X
