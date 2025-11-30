Sondaggi politici chi sale e chi scende dopo le ultime elezioni regionali | le intenzioni di voto

L'ultimo sondaggio Ipsos, pubblicato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dopo le ultime elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto, mostra il sorpasso della Lega rispetto a Forza Italia. Il Pd cresce di un quasi in un punto in un mese. Stabili le altre forze politiche: Fdi resta prima, invariati M5s e Avs. 🔗 Leggi su Fanpage.it

