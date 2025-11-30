Sondaggi politici chi è in testa e chi crolla tra i partiti

Sondaggi politici ancora una volta al centro dell'attenzione dopo le recenti tornate elettorali: Fratelli d'Italia si conferma in vetta alle preferenze degli italiani, mantenendosi stabilmente sopra la soglia del 30%, mentre il Movimento 5 Stelle vive un momento difficile, raggiungendo il dato più basso degli ultimi sei mesi. Il Partito Democratico prova a colmare il divario ma resta distante. La nuova Supermedia curata da Youtrend per Agi fotografa un quadro politico in movimento, segnato da oscillazioni significative tra i principali partiti e all'interno delle coalizioni.

#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi politici (e variazione rispetto al 13 novembre): FdI 30,4% (+0,3) PD 21,9% (+0,2) M5S 12,0% (-0,6) FI 8,9% (-0,3) Lega 8,2% (+0,2) AVS 6,5% (+0,1) Azione 3,4% (0) IV 2,8% (+0,4) +Europa 1,5 (-0,2)

