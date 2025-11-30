Sondaggi Meloni inscalfibile ma qualcuno crolla | Dato peggiore da mesi

È ancora presto per misurare l’impatto dei risultati delle Regionali sui sondaggi, che per il momento mostrano le consuete variazioni tra i partiti. Fratelli d’Italia resta stabilmente primo, sopra il 30%. Il Partito democratico tenta di inseguirlo ma resta indietro. Cala invece il Movimento 5 Stelle, che registra il peggior dato degli ultimi sei mesi. È quanto emerge dall’ultima Supermedia di Youtrend per Agi. Vediamo nel dettaglio chi vince e chi perde secondo i sondaggi politici. Quali partiti guadagnano più voti: la classifica. Fratelli d’Italia si posiziona al 30,4%. Da diverso tempo il partito si trova oltre la soglia del 30%, in alcune rilevazioni è dato addirittura al 31%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sondaggi, Meloni inscalfibile ma qualcuno crolla: “Dato peggiore da mesi”

