Solidarietà da record l' abbraccio di Udine per Telethon | oltre 26mila persone in centro

Udinetoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un weekend di corsa, sorrisi e solidarietà. La 27ª Staffetta Telethon di Udine, andata in scena dalle 15 di sabato 29 alle 15 di domenica 30 novembre, ha fatto registrare un nuovo successo con 1060 squadre e più di 26mila partecipanti, compresi i 1300 studenti della Staffetta Giovani che hanno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

solidariet224 record abbraccio udineTelethon, la staffetta solidale infrange tutti i record: Udine è pronta ad accogliere oltre 26mila persone - Record di partecipanti alla Staffetta Telethon Udine 2025: oltre 26mila persone e 1. Secondo nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Solidariet224 Record Abbraccio Udine