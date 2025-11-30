Solidarietà da record l' abbraccio di Udine per Telethon | oltre 26mila persone in centro
Un weekend di corsa, sorrisi e solidarietà. La 27ª Staffetta Telethon di Udine, andata in scena dalle 15 di sabato 29 alle 15 di domenica 30 novembre, ha fatto registrare un nuovo successo con 1060 squadre e più di 26mila partecipanti, compresi i 1300 studenti della Staffetta Giovani che hanno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
