Sognando Rosso | Montezemolo la Ferrari e la Fiat

Gazzetta.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A tu per tu con Luca Cordero di Montezemolo in occasione dell'uscita del film "Sognando Rosso", nelle sale cinematografiche italiane dal 1° al 3 dicembre. Approfondiamo l'aspetto industriale del ventennio trascorso al vertice della Ferrari e gli anni alla presidenza della Fiat. La sua Ferrari 348 e le eredi che trasformarono la produzione di Maranello, la nascita della Fiat 500 del 2007 e Sergio Marchionne. Con uno sguardo al futuro sulle auto elettriche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

