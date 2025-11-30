Sofia muore improvvisamente a 22 anni | disposta autopsia per chiarire le cause del malore
Studentessa e artista promettente, Sofia Greguoldo non aveva mai avuto problemi di salute significativi: l’ULSS 3 ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sofia muore a 22 anni: l'ultima chiamata al papà per chiedergli aiuto. La mamma: «Era talentuosa» - Sofia Greguoldo, 22 anni, muore improvvisamente a Mestre: disposta l'autopsia. Come scrive nordest24.it
Sofia Greguoldo, il talento spezzato a 22 anni: una morte improvvisa che lascia una città senza parole - E raccontarla significa, prima di tutto, provare a restituire dignità a una vita interrotta troppo ... Segnala ilgazzettino.it
Nell'arte la forma dei suoi sentimenti. Muore a 22 anni Sofia Greguoldo. «Sana, da sempre» - L'Ulss 3 ha disposto un'autopsia per la scomparsa improvvisa e inspiegabile della studentessa di Carpenedo, il 21 novembre. Secondo veneziatoday.it