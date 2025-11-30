Sofia Goggia non cerca scuse | Imbrigliata e lontana dal livello dell’allenamento
In mezzo al bello di Asja Zenere e al meno bello di Lara Della Mea c’è anche Sofia Goggia, che nella seconda manche dello slalom gigante di Copper recupera sette posizioni rispetto alla prima, terminando al 17° posto. Di fronte ai microfoni della FIS la stella dello sci azzurro analizza le differenze tra le due manche: “ Nella prima manche mi sono sentita imbrigliata, non riuscivo a sganciare le mie leve. Nella seconda le cose sono andate meglio, anche se mi rendo conto di essere lontana dal livello che raggiungo in allenamento. Riparto da Copper con le sensazioni positive che ho sentito nella seconda manche “. 🔗 Leggi su Oasport.it
