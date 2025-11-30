Sofia ad Affari Tuoi | Ho sempre lavorato per aiutare i miei genitori e vince alla Regione Fortunata

Sofia della Regione Sicilia ha firmato un finale da lieto fine ad Affari Tuoi. Nella puntata di stasera dopo una partita sfortunata, ha giocato alla Regione Fortunata. Ha scelto la sua Regione per il premio da 100mila euro e ha vinto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

