Social vietati | la decisione dell’Unione Europea taglia fuori tutte queste persone
Il Parlamento europeo ha lanciato un forte segnale per la tutela dei minori nell’ambito dell’uso delle piattaforme digitali. Un tema di crescente urgenza, che si intreccia con una più ampia riflessione sul fenomeno dello sharenting e sulle conseguenze della dipendenza digitale, con l’obiettivo di proteggere la salute mentale e la sicurezza dei più giovani. La risoluzione approvata dall’Eurocamera, dove siedono 720 deputati guidati dalla presidente Roberta Metsola, ha ottenuto 483 voti favorevoli, 92 contrari e 86 astensioni, sottolineando la volontà politica di intervenire con decisione. La proposta più rilevante prevede di fissare a 16 anni l’età minima per l’uso di social media, piattaforme video e chatbot basati sull’intelligenza artificiale in tutta l’Unione. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Approfondisci con queste news
IPOTESI Social vietati fino a 16 anni in tutta Europa: è la soluzione giusta? 483 a favore, 92 contrari e 86 astensioni. Sono questi i numeri della votazione con la quale il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione non vincolante che chiede di vietare i s - facebook.com Vai su Facebook
Social vietati ai minori di 16 anni anche in Europa: il voto del Parlamento Ue che guarda al modello australiano - La risoluzione sui limiti d’età per l'accesso ai social network è stata approvata con una maggioranza larga. Da msn.com
Social vietati ai minori di 16 anni, la proposta del Comune di Roma - È la proposta dell’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato. Da iltempo.it