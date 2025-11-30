Il Parlamento europeo ha lanciato un forte segnale per la tutela dei minori nell’ambito dell’uso delle piattaforme digitali. Un tema di crescente urgenza, che si intreccia con una più ampia riflessione sul fenomeno dello sharenting e sulle conseguenze della dipendenza digitale, con l’obiettivo di proteggere la salute mentale e la sicurezza dei più giovani. La risoluzione approvata dall’Eurocamera, dove siedono 720 deputati guidati dalla presidente Roberta Metsola, ha ottenuto 483 voti favorevoli, 92 contrari e 86 astensioni, sottolineando la volontà politica di intervenire con decisione. La proposta più rilevante prevede di fissare a 16 anni l’età minima per l’uso di social media, piattaforme video e chatbot basati sull’intelligenza artificiale in tutta l’Unione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Social vietati: la decisione dell’Unione Europea taglia fuori tutte queste persone