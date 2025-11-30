Smarrito Pablito pappagallo di razza Lori Arcobaleno Aiutateci a ritrovarlo
Riceviamo la seguente segnalazione e pubblichiamo: “Si è smarrito Pablito, un pappagallo Lori Arcobaleno, in data 30 novembre a Forlì. È molto socievole e vedendo del cibo (specialmente merendine o brioche) si avvicina con facilità, volando su spalle e testa. È un pappagallo con una dieta molto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Smarrito Pablito, pappagallo di razza Lori Arcobaleno. Aiutateci a ritrovarlo" - È molto socievole e vedendo del cibo (specialmente merendine o brioche) si avvicina con facilità, volando su spalle ... Da forlitoday.it