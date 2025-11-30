Smarrito Pablito pappagallo di razza Lori Arcobaleno Aiutateci a ritrovarlo

Riceviamo la seguente segnalazione e pubblichiamo: “Si è smarrito Pablito, un pappagallo Lori Arcobaleno, in data 30 novembre a Forlì. È molto socievole e vedendo del cibo (specialmente merendine o brioche) si avvicina con facilità, volando su spalle e testa. È un pappagallo con una dieta molto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it